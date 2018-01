Châtelet : braquage d'une pharmacie à la machette

Un vol à main armée a été commis dans une pharmacie du centre de Châtelet, mercredi après-midi. Un individu a menacé la préposée à l’aide d’une machette et s’est fait remettre la recette. On ne déplore pas de blessé.

Les faits sont survenus vers 14h20, dans une officine de la rue du Commerce à Châtelet, indique le parquet de Charleroi. L’auteur, coiffé d’un bonnet et muni d’un sac à dos, a fait irruption dans la pharmacie et a brandi une machette pour menacer la pharmacienne. Cette dernière a été sommée de remettre le contenu de sa caisse à l’auteur qui a pris la fuite à pied dans une direction inconnue. Avertie des faits, la police locale de Châtelet-Aiseau-Farciennes s’est rendue sur place et a ouvert une enquête.