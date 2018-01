Ivo, 92 ans, victime d'une tentative d'arnaque par téléphone: voici la méthode employée

Ivo est un Marcinellois âgé de 92 ans. Le nonagénaire porte le poids des ans, bien sûr, mais Ivo a toute sa tête : difficile de lui en raconter, à cet ancien mineur ! Et c’est pourtant ce qu’on a tenté de faire, via un harcèlement téléphonique étalé sur plusieurs jours.

Tout commence voici trois semaines : Ivo est chez lui, dans sa petite maison marcinelloise, où il vit depuis 1952. Il reçoit un coup de fil, sur sa ligne fixe, dont le numéro est d’ailleurs repris dans l’annuaire téléphonique. « De l’autre côté du cornet, une personne se présente, elle me dit qu’elle est des Douanes, basée à Bruxelles et qu’il y a chez eux tout un stock de bouteilles de vin français qui sont censées m’appartenir… Il y a deux caisses entreposées là, à mon nom, m’assure cette femme. Or, je n’ai jamais commandé de bouteilles de vin à qui que ce soit », confie Ivo.

> Ivo a eu beau raccrocher, les appels se sont multipliés pendant plusieurs jours.

> Les malfrats connaissaient son nom de famille et même son adresse !

> Le nonagénaire a tenu à nous expliquer sa mésaventure pour mettre en garde contre ce genre d’actes.