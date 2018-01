L'aviation belge reprend la tâche de défense de l'espace aérien Benelux

Les bases de Florennes et de Kleine-Brogel (Limbourg) assureront cette tâche à tour de rôle jusqu’au mois d’août, avec une première période revenant à la base francophone.

Une des tâches de la Composante Air belge et de la Koninklijke Luchtmacht (KLu) néerlandaise est de réagir de manière appropriée aux violations de l’espace aérien du Benelux, surveillé 24 heures sur 24 et sept jours sur 7 par le «Control and Reporting Center» (CRC) de Glons pour la zone belgo-luxembourgeoise et par l’"Air Control Station» de Nieuw-Milligen pour le secteur néerlandais.

Deux F-16 sont prêts à décoller en quelques minutes en cas d’alerte, une procédure appelée «Quick Reaction Alert» (QRA). Elle est activée, par exemple, en cas de perte de contact radio avec un avion volant dans l’espace aérien du Benelux, a expliqué la Défense dans un communiqué.

L’alternance belgo-neerlandaise, réglée par un traité conclu par les trois pays du Benelux entré en vigueur début 2017, se déroule en principe tous les quatre mois. Mais les Pays-Bas ont assuré la mission durant huit mois d’affilée quand la mission des F-16 belges engagés dans les opérations aériennes contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie a été prolongée de six mois - de juillet à décembre derniers - pour pallier la défection de la KLu.