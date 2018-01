Laeticia en larmes dans les rues de Saint-Barthélemy: un mois après la mort de Johnny Hallyday, elle craque! (photo)

Le temps n’a pas effacé la douleur. Plus d’un mois après la disparition de Johnny Hallyday, sa femme s’effondre et sombre petit à petit. Le vide laissé par le rockeur dans le cœur et dans la vie de Laeticia est insupportable pour elle.

À tel point que la veuve de Johnny a été aperçue dans les rues de Saint-Barhélemy… en larmes. Elle aurait tout simplement craqué, comme le montre la photo exclusive publiée par Closer.

Malgré les nombreuses personnes présentes sur l’île pour la soutenir, Laeticia ne parvient pas à se changer les idées dans cette maison où, jadis, elle passait son temps avec Johnny. Comme l’expliquait un proche de la famille, « elle pleure chaque jour, mais jamais devant les filles. C’est terrible pour elle. Elle a l’impression de voir Johnny partout dans cette maison qu’il aimait tant. Elle continue d’entendre sa voix. »

Son prochain retour à Los Angeles devrait lui permettre de se changer les idées et, surtout, de changer d’environnement. Un environnement dans lequel le souvenir de Johnny Hallyday est malheureusement trop présent pour qu’elle puisse faire son deuil.