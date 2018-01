Embourg: un SDF et ses chiens menaçants importunent les usagers du Ravel entre Liège et Tilff

Depuis plus d’un an, un SDF a élu domicile le long de l’Ourthe avec ses quatre gros chiens. Et leur présence importune les nombreux promeneurs du Ravel. Mais l’expulser de ce terrain privé n’est pas aussi simple…

« Je ne vais plus courir par là, raconte une jeune joggeuse de Tilff. Chaque fois que je passe à cet endroit, ses chiens courent le long du grillage et aboient sans arrêt. Et ça me fait peur ! »

> Plusieurs témoignages comme ceux-là nous sont parvenus à propos de ce campement d’un SDF entre Liège et Tilff.

> La police nous explique qui est cet homme.