Chevaux maltraités et squelettiques en Haute-Saône: prison avec sursis requise

Afp

Un poulain agonisant, des chevaux blessés, maltraités et squelettiques: six mois de prison avec sursis ont été requis jeudi à Vesoul contre une éleveuse de 35 ans, à laquelle 44 chevaux et 29 chiens ont été retirés il y un an. Le tribunal correctionnel de Vesoul rendra sa décision le 8 février à 9h00.