La Cour constitutionnelle entendra Fouad Belkacem à huis clos

Elle fait valoir le risque d’incidents eu égard à la qualité du condamné et à l’infrastructure actuelle de la Cour, ainsi que l’état de la menace, qui reste fixé à un très haut niveau.

L’affaire avait été examinée en l’absence d’audience jusqu’à ce que le gouvernement demande à être entendu. Fouad Belkacem a alors demandé à être présent à cette audience, à la suite de quoi la Cour a rendu jeudi un arrêt interlocutoire.

La Cour d’appel d’Anvers souhaite savoir si les conditions légales de déchéance de la nationalité belge telles que le procureur général voudrait qu’elle s’appliquent à Fouad Belkacem ne contreviennent pas à la Constitution et au droit européen et international. Elle demande notamment de vérifier s’il n’est pas porté atteinte à l’égalité entre les Belges, alors que sont exclus des possibilités de déchéance, les Belges qui se sont vu attribuer leur nationalité d’un auteur qui était belge au jour de leur naissance ou qui, né en Belgique, a fait, au moment de leur naissance, une déclaration pour leur enfant d’attribution de la nationalité belge. Né en Belgique de parents marocains, Fouad Belkacem avait acquis, adolescent, la nationalité belge dans la foulée de l’octroi de celle-ci à sa mère.

La Cour d’appel demande également que soit vérifié le principe non bis in idem selon lequel on ne peut condamner quelqu’un deux fois pour les mêmes faits, Fouad Belkacem ayant déjà été puni de sanctions pénales pour ses activités terroristes. Il a été condamné en 2006 à 12 ans de prison pour avoir dirigé l’organisation terroriste Sharia4Belgium.

L’évolution récente du Code de la nationalité permet au juge terroriste de trancher en matière de déchéance de la nationalité de ressortissants devenus belges après leurs 12 ans. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken n’a jamais caché qu’il souhaitait obtenir l’extradition de Fouad Belkacem une fois sa déchéance de nationalité tranchée. La Cour d’appel se demande si le droit constitutionnel à la vie privée et familiale est garanti à partir du moment où l’intéressé se voit déchoir de sa nationalité, acquise après ses douze ans, préalable à une éventuelle extradition (vers le Maroc). Fouad Belkacem s’est marié, alors qu’il était en prison, avec une femme avec laquelle il a trois enfants.