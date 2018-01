Attention aux nouveaux radars de la police montoise, l'un d'eux est par ailleurs déjà vandalisé!

J.C.

Il y a peu, la police de Mons a acquis un nouveau radar numérique mobile. Déjà en fonction, il accélère considérablement la procédure de verbalisation, et flashe dans les deux sens de la circulation. Un Lidar a également été installé – et déjà vandalisé – à Cuesmes. À vos risques et périls, donc, si vous appuyez trop sur le champignon.