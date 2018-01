Pierre paye son parking à l'horodateur dans le centre de Charleroi mais reçoit un PV: un cas rare mais pas isolé, «le système n'est pas infaillible»

Ce lundi, Pierre Gobbe s’est vu adresser par la Régie communale autonome un courrier dont il se serait bien passé. En l’occurrence, l’invitation à payer une redevance communale pour avoir omis d’alimenter l’horodateur, alors que son véhicule était stationné boulevard Joseph II à Charleroi. « On me réclame le versement de 25 € pour le 6 janvier 2018. Et, à défaut, on me réclame 15 € supplémentaires pour frais administratifs », précise Pierre Gobbe. Or, si les faits ont été constatés le 20/12/2017, l’avis à payer n’est parvenu à l’automobiliste que le 8 janvier. En d’autres termes, avec frais majorés.

> Pierre Gobbe a envoyé une réclamation, mais entend bien ouvrir le débat.

> La RCA répond : « Les cas de ce genre sont rares. Mais il est vrai que le système n’est pas infaillible »

> Certains couacs sont déjà réglés, d’autres sont en passe de l’être.