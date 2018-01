Images d'exactions de l'EI sur Twitter: le député Gilbert Collard mis en examen

M. Collard encourt 3 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende pour ce délit, selon le parquet de Nanterre.

«C’est une manipulation politique et une instrumentalisation du parquet» car «sur la base de huit signalements, sept sont anonymes, et quatre sont antérieurs à la publication du tweet», a réagi M. Collard, interrogé par l’AFP.

L’avocat du député, Me Jean-Marc Descoubes, a précisé à l’AFP qu’il allait déposer un recours pour demander si le fondement juridique de la mise en examen est conforme à la Constitution notamment à son principe de liberté d’expression.

Une enquête préliminaire avait été lancée en décembre 2015 par le parquet de Nanterre pour «diffusion d’images violentes», visant M. Collard et la présidente du FN Marine Le Pen, puis deux informations judiciaires distinctes ouvertes.

J'ai le plaisir et l'honneur de vous informer que j'ai été mis en examen dans l'affaire du tweet : Cazeneuve est un devin, sur 8 signalements, et pas plus, 7 sont anonymes dont 4 antérieurs au tweet. pic.twitter.com/S0wA7TSrWA