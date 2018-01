Les chiffres qui interpellent: un parent sur quatre en burn out en Wallonie et à Bruxelles!

Rédaction en ligne

Englués dans le quotidien familial, la pression au travail et l’éducation des enfants, de plus en plus de parents se sentent dépassés. 25 % d’entre eux ressentent les symptômes du burn out parental, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Voici comment détecter les signes avant-coureurs et surtout prévenir ce mal insidieux et dévastateur !