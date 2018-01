Alors qu’il n’y a plus eu de Miss Belgique francophone depuis 4 ans, Zoé Brunet, 17 ans, de Jemeppe-sur-Sambre, fait figure de favorite cette année même si on n’est jamais à l’abri d’une surprise…

Ce samedi aura lieu l’élection de Miss Belgique 2018, en direct de La Panne. Après quatre Miss flamandes, la Wallonie semble enfin tenir une vraie chance d’avoir une Miss Belgique, grâce à la jolie Zoé Brunet, 17 ans, de Jemeppe-sur-Sambre (photos et portraits dans nos éditions digitales).

Les 12 candidates francophones en Égypte.©V.L.

La pression sur les épaules de la présidente du concours, Darline Devos, est énorme : elle est, depuis plusieurs années, accusée de favoriser des filles issues des provinces où elle organise les sélections provinciales et de toujours choisir une Miss flamande. Si elle choisit cette année de nouveau une Flamande, elle risque de déclencher une nouvelle polémique et de voir fondre comme neige au soleil le nombre de candidates en provenance du Sud du pays. Et ça ne semble pas dans son intérêt.

Laurianne Delestinne et Zoé Brunet en Égypte.©V.L.

Il n’y a plus eu de Miss francophone depuis la Liégeoise Noémie Happart en 2013 et on dénombre à peine 5 miss francophones (Julie Taton, Tatiana Silva, Alizée Poulicek, Laura Beyne et Noémie Happart) depuis 1998, soit en 20 ans. Pas brillant, donc…

Cette année, verra-t-on enfin une francophone sur le podium ? Si le comité Miss Belgique veut continuer à promouvoir son concours au sud du pays, à avoir des candidates wallonnes et à ne pas donner l’impression d’élire chaque fois une Miss Flandre, il semblerait sage qu’il en soit ainsi.

