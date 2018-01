Un Belge, «contrebandier de saucisses», interdit d'entrée en Nouvelle-Zélande (photo)

Les faits ont eu lieu dimanche à l’aéroport d’Auckland, et sont rapportés par le «ministère des industries primaires» du pays des «Kiwis».

Selon les autorités néo-zélandaises, le passager, taxé de «contrebandier de saucisses», a été prié de quitter le pays. La charcuterie délictueuse, trois petits paquets de viande sous vide, selon une photo relayée par des médias locaux, a été «interceptée». Le voyageur belge avait tenté de les garder cachés dans son sac à dos, sans les déclarer, au moment de passer les contrôles de biosécurité à l’aéroport d’Auckland. Un contrôleur scannant les bagages a cependant détecté les produits, «qui se sont avérés être des saucissons et des saucisses de porc, deux produits pouvant être porteurs de maladies potentiellement lourdement dommageables pour l’agriculture de Nouvelle-Zélande», précise le ministère.

Législation sévère

Le Belge, dont on ne connait ni l’âge ni la région d’origine, a admis qu’il avait eu l’intention de cacher l’existence de ces viandes du pays aux autorités locales en charge de la biosécurité.

Trying to smuggle sausages is the wurst kind of idea as this Belgian air passenger discovered when we refused him entry to New Zealand https://t.co/RrRB2pvVcr pic.twitter.com/55KQTmUMoX