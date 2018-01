Des hélicoptères Caïman avaient été sélectionnés pour remplacer les Sea King de l’armée belge. Mais ils seront indisponibles dès la semaine prochaine et pour au moins un an car ils sont défectueux.

Les NH-90 ont été acquis en 2015 par la Défense. Les hélicoptères ont coûté quelque 35 millions d'euros pièce et ont été assemblés par un consortium d'acteurs militaires européens comme Airbus et Agusta-Westland.

Problème : selon la VRT, les quatre hélicoptères ont un souci technique. « Déjà à la livraison, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond », déclare le général Frederik Vansina, de la force aérienne.

Trois des 4 appareils ne disposent pas du radar souhaité et celui dont ils disposent ne marche pas toujours. Le fabricant doit remédier à ces manquements mais la réparation, qui devait à l’origine être faite dans un délai de 3 à 6 mois, durera plus longtemps. On parle de 18 mois.