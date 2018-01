La photo du petit garçon aux cheveux gelés fait le tour du monde

La photo a été prise en Chine et elle illustre un reportage sur les enfants pauvres. En fait, le jeune garçon vient de parcourir 4,5 kilomètres à pied pour se rendre à l’école, un jour où il faisait moins neuf degrés. A son arrivée à l’école, il a les cheveux gelés.

La photo fait le tour du monde avec le #iceboy.

Ok little #IceBoy from China whose photos went viral, has officially melted my heart.

He is a Legend. Incredible courage. He's so poor, he walks 4.5 kilometres to school arrives with frozen hair & swollen hands. Wang Does his final exam & he scores 99/100.https://t.co/LPgNsx2MUv pic.twitter.com/domejGmxaq