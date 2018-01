Si Laeticia va quitter Saint-Barthélemy dans les prochains jours, cela est plus une obligation qu’un véritable choix.

Depuis la mort de Johnny Hallyday le 6 décembre dernier, Laeticia tente de rester forte même si cela n’est pas toujours évident. Si elle a craqué dans les rues de Saint-Barthélemy, la veuve du chanteur avait pris la décision de partir à la mi-janvier de l’île où repose le chanteur, et qui lui rappelait tant de souvenirs.

Une décision qui s’apparente plus à une obligation puisque, comme nous l’apprend le magazine Closer, c’est l’administration américaine qui lui mettrait actuellement la pression. Laeticia doit en effet absolument rentrer sur le territoire américain pour se mettre en règle. Les services d’immigration américains la somment de revenir à Los Angeles, elle qui devait déjà y être depuis le 28 novembre dernier. La famille avait obtenu un sursis pour que Johnny puisse passer ses dernières heures entouré des siens, en France.

La maman de Jade et Joy n’a désormais plus le choix et devra quitter l’île où repose Johnny Hallyday dans les prochains jours. Cela permettra également à ses deux petites filles de retourner à l’école, elles qui avaient été retirées de celle de Saint-Barthélemy suite à des moqueries de la part de leurs camarades.