«Pays de merde»: l'Onu s'insurge contre les propos de Trump sur Haïti et l'Afrique

L’Onu a jugé vendredi que les propos, rapportés par des médias, de Donald Trump à l’encontre de plusieurs nations africaines et de Haïti étaient «choquants», «honteux» et «racistes». Donald Trump a qualifiés ces pays de «pays de merde» lors d’une réunion à la Maison-Blanche.

«Si c’est confirmé, il s’agit de commentaires choquants et honteux de la part du président des Etats-Unis. Désolé, mais il n’y a pas d’autre mot que ’racistes’», a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat de l’Onu aux droits de l’Homme, Rupert Colville, lors d’un point de presse à Genève.

Le président des Etats-Unis Donald Trump s’est emporté jeudi lors d’une réunion avec des parlementaires à la Maison Blanche, sur le sujet de l’immigration, pour évoquer un projet bipartisan proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l’accès à la loterie pour la carte verte. Selon des témoins dont les propos sont relayés par le Washington Post, il a qualifié plusieurs nations africaines, ainsi qu’Haïti, de «shithole countries», ce que l’on pourrait vulgairement traduire par «pays de merde». La Maison Blanche n’a pas nié que le président américain a tenu ces propos.

L’Union africaine (UA) a également fustigé vendredi Donald Trump pour ces commentaires et a rappelé, dans un communiqué, que beaucoup d’Africains «sont arrivés aux Etats-Unis comme esclaves».

La porte-parole de l’Union, Ebba Kalondo, a décrit les Etats-Unis comme «un exemple global de la façon dont la migration a donné naissance à une nation bâtie sur des valeurs fortes de diversité et d’opportunités». Dans son communiqué, elle déclare que l’UA va continuer à s’attaquer aux causes de la migration tout en luttant contre le racisme et la xénophobie.