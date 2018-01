Conflits d'intérêts à Neupré: une information judiciaire ouverte à l'encontre de deux anciens échevins!

Le parquet de Liège s’intéresse aux gros soupçons de conflits d’intérêts concernant les deux anciens échevins cdH-IC de Neupré, Jean-Pascal D’Inverno et Jean-Paul Étienne.

Les deux ex-échevins cdH: J.-P. D’Inverno et Jean-Paul Etienne.

En cause, des points votés en collège ou des arrangements qui concernaient une entreprise d’économie sociale, dont les intéressés ne sont ni plus ni moins que l’avocat et le directeur.

