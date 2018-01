Il se retrouve handicapé à cause d'une machine à Bernissart

Le grand patron et le directeur d’Eurodividers sont poursuivis pour plusieurs préventions dont celle d’avoir porté des coups à un ouvrier par défaut de prévoyance. Un témoin clé sera entendu en juin, avant la suite du procès en octobre.

Michel est gaucher et passionné de mécanique, et notamment des motos italiennes qu’il aime réparer. Mais le 15 juillet 2015, tout s’est arrêté pour lui quand sa main gauche s’est coincée dans une machine destinée à découper du carton. Malgré 25 opérations, sa main est morte et l’autre est en rééducation.

> Pourtant, Michel avait bien dit à son directeur, Yannick, de ne pas utiliser cette maudite machine venue de Chine car elle représentait un danger.

> Le grand patron de l’entreprise, Jacques, est aussi prié de s’expliquer.