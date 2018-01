« Le viol est un crime. Donner l’occasion au public de le dire en répondant à Brigitte Lahaie ne l’est pas », a réagi l’animateur de Vivacité Benjamin Maréchal sur sa page Facebook après que le ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt (PS) et la ministre des Droits des femmes Isabelle Simonis (PS) ont annoncé qu’ils interpelleraient l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot à propos de l’émission qu’il a animé le matin même sur la radio Vivacité.

« Le débat fait rage en France et il est capital. Ne l’occultez pas en saisissant une mauvaise occasion de me tirer dessus », a ajouté l’animateur.

« Intolérable d’aborder un sujet aussi sensible et grave de cette manière. Pas acceptable pour un média de service public. J’interpelle l’administrateur général de la RTBF à l’instant », a réagi Jean-Claude Marcourt sur Twitter.

« Il est totalement inopportun et éthiquement honteux, particulièrement pour un média de service public, de mettre en débat les conséquences dévastatrices de cet acte pour les victimes en y associant la notion de plaisir », a renchéri Isabelle Simonis.

Sa publication Facebook :

« Non Benjamin Marechal n’a jamais demandé à des femmes violées si elles jouissaient. Cette manière de salir un débat au cours desquelles des femmes ont eu le courage et la force de venir dire la réalité du viol en recadrant Brigitte Lahaie est vraiment abjecte. Le viol est un crime. Donnez l’occasion au public de le dire en répondant à Brigitte Lahaie ne l’est pas. Le débat fait rage en France et il est capital. Ne l’occultez pas en saisissant une mauvaise occasion de me tirer dessus. »