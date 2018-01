Pollet et Grange assurent: Charleroi s'impose 4-0 contre Yanbian

Le Sporting de Charleroi affrontait la D2 chinoise de Yanbian FC ce vendredi après-midi, à la Pinatar Arena de Murcie. Avec une équipe « b », les Zèbres ont pris la mesure de leur adversaire grâce à des doublés de Pollet et Grange.

Les « Pollet a marqué » n’ont pas tardé à résonner autour du terrain 5 de la Pinatar Arena. Après 7 minutes, l’attaquant franco-belge s’élevait pour ouvrir la marque de la tête sur un centre de Grange. Felice Mazzù faisait rapidement quelques modifications dans son dispositif, Fall coulissant côté droit, Grange passant de la gauche au poste de soutien d’attaque alors que Remacle changeait de flanc, du droit au gauche.

Les joueurs de Yanbian avaient le mérite de tenter, parfois maladroitement, de revenir à la marque et s’exposaient à des contres. C’est d’ailleurs sur une reconversion rapide des Carolos que Grange héritait d’un ballon, éliminait son opposant et armait une frappe puissante du droit pour doubler la mise, depuis l’entrée de la surface (23e). Dix minutes plus tard, Saglik adressait un bon centre du pied droit vers Pollet, qui s’offrait un doublé de la tête.

« Popo » allait encore se créer deux belles opportunités en début de seconde période mais c’est Grange qui allait s’offrir, lui aussi, un doublé et étant à la réception d’un centre de Remacle (84e), entérinant le succès carolo (4-0).

Les buts : 7e Pollet, 23e Grange, 33e Pollet, 84e Grange