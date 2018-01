Mondial 2021 de cyclisme: le président de la Ligue Tom Van Damme confiant pour la Flandre

« Je ne m’emballe pas parce que l’Union cycliste internationale (UCI) doit encore se prononcer à ce propos », a-t-il en effet commenté, « mais je pense qu’une terre de cyclisme aussi réputée que la nôtre a forcément de très bonnes chances d’être primée. D’autant qu’à ma connaissance aucune autre candidature n’a encore été annoncée à ce jour. Mais cela peut évidemment encore évoluer. Je trouve en tout cas géniale, l’initiative flamande de se porter candidate. C’est fantastique. La preuve qu’on peut toujours mener de très grands projets à bien dans ce pays. Notre cyclisme ne pourra qu’y gagner encore plus de notoriété et de visibilité dans le monde… »

Tom Van Damme n’a en revanche pas voulu aborder le sujet du parcours. « Cela, c’est l’affaire d’EventFlanders, l’initiateur du projet qui devra aussi le mettre en œuvre », a-t-il dit. « Mais il ne manque pas de beaux sites possibles en Flandre, où se disputent d’ailleurs certaines des plus grandes classiques du WorldTour… »

Il s’est aussi réjoui pour les coureurs. « Je pense notamment à Edward Theuns, Tiesj Benoot et pas mal d’autres, mais aussi à Jolien D’hoore, Lotte Kopecky et Shari Bossuyt », a-t-il déclaré. « Reste à espérer que le projet ne restera pas en l’état, mais on a honnêtement toutes les bonnes raisons de se montrer optimiste. Je suis très confiant », a conclu Tom Van Damme.