Saint-Ghislain: le stade Saint-Lô en travaux jusque septembre 2018, les entraînements délocalisés

La piste d’athlétisme n’avait plus été rénovée depuis... 35 ans ! La Ville se devait donc de prévoir ces travaux : « Après plus de 35 ans de bons et loyaux services, la piste d’athlétisme du stade Saint-Lô de Saint-Ghislain bénéficiera prochainement d’une réfection complète. Les travaux, dont le coût total s’élève à 1,8 million d’euros, seront financés à hauteur de 85 % par le « plan Athlétisme » de la Région wallonne. Ils débuteront le lundi 22 janvier et devraient s’achever en septembre 2018, soit une durée estimée à 120 jours ouvrables », a déclaré la Ville par voie de communiqué.

Les spécificités techniques sont détaillées : « Une longévité exceptionnelle, voilà ce qui caractérise en premier lieu la piste d’athlétisme du stade Saint-Lô. Théâtre des exploits de nos athlètes de l’OSGA (l’Olympic Saint-Ghislain Athlétisme), la piste sera intégralement remplacée et composée à nouveau d’un matériau synthétique : une couche d’usure en granulés d’EPDM (Ethyléne Propyléne Dien monoMéthylène) ; les nouveaux couloirs permettront ainsi à nos sportifs d’accroître davantage encore leurs performances ».

Dans la continuité de cette réfection, les autorités communales ont décidé de rénover également le terrain de football principal. « En outre, un éclairage LED favorisant grandement les économies d’énergie tout en offrant une meilleure visibilité de nuit sera installé aux abords des nouvelles infrastructures, tandis que la sécurité des lieux se verra assurée par des accès et clôtures renforcés.

Certains entraînements vont dès lors être délocalisés : « Les entraînements et compétitions ne pouvant naturellement s’arrêter pendant la durée des travaux, une solution alternative a été trouvée afin de permettre aux clubs sportifs de maintenir leurs activités dans des conditions les plus optimales possibles. Ainsi, les joueurs de football de l’USGTH (l’Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage) occuperont le terrain synthétique du stade Saint-Lô tout comme la pelouse des autres stades de l’entité, notamment le stade Achille Bavier de Terte. Et plus particulièrement, nos ladies qui, rappelons-le, évoluent dans les hautes sphères du ballon rond puisqu’elles exercent leurs talents en division 1 féminine. Enfin, des démarches ont d’ores et déjà été entamées afin de permettre aux membres de l’OSGA de poursuivre leurs activités sur les pistes disponibles dans notre région ».