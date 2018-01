La prolongation du contrat de l’attaquant argentin lui permet de gagner désormais plus de cent millions garantis par saison, sans compter les éventuels bonus et primes. Une négociation en 2013 avec le Real Madrid avait initié cette flambée de salaire. Des révélations du réseau European Investigative Collaborations (EIC).

Ce fut sans doute le jour le plus important dans la vie de Lionel Messi : le 30 juin 2017. Outre le mariage de contes de fées de l’attaquant prodige du FC Barcelone, le quintuple ballon d’or a reçu, le même jour, une autre preuve d’amour, restée jusqu’ici confidentielle, un engagement sonnant et trébuchant signé par le club auquel il est fidèle depuis l’âge de 13 ans : la promesse de 400 millions d’euros sur quatre ans.

Il s’agit en fait de deux documents (un contrat de travail et un contrat d’image) issus des documents Football Leaks, obtenus par Der Spiegel et transmis à ses partenaires du réseau European Investigative Collaborations (EIC). Rédigés en catalan, ces contrats datés du 30 juin prolongent le bail de l’attaquant argentin jusqu’en juin 2021. Ils sont signés par son père et agent Jorge Horacio, qui gère le « Messi business » d’une main de fer.

Au FC Barcelone, Messi touche désormais un fixe de 71.053.846 euros par an, auxquels s’ajoutent prime de signature et « bonus de loyauté ». Soit un salaire de 286.140 euros par jour.

