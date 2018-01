Euro de hockey en salle: les Red Lions qualifiés pour les demi-finales après leur succès face à la Suisse (vidéos)

En battant la Suisse (FIH-8) par 2 buts à 1 (mi-temps: 2-1), la Belgique s’est qualifiée pour les demi-finales de son Euro de hockey en salle messieurs, vendredi soir à la Lotto Arena d’Anvers. Avec le maximum de points (6) après deux rencontres, les Indoor Red Lions mènent seul leur groupe B et sont assurés de participer aux demi-finales croisées. Samedi midi, dans leur dernier match de phase de poules, ils défieront encore l’Autriche (FIH-2), qui plus tôt dans la soirée s’est fait surprendre 2-2 par la Russie (FIH-4), pour tenter de conserver leur première place du groupe B avant les demi-finales de samedi soir.

SUI 1-0 BEL Keller gives the Swiss side the lead, finishing off a lovely team move #EHI2018 pic.twitter.com/gor55dnHxd — EuroHockey (@eurohockeyorg) 12 janvier 2018

La Belgique a entamé la partie avec la même composition que contre la Russie qu’elle avait battue 5-1 en ouverture six heures plus tôt. Mettant quelques minutes à s’habituer au jeu des Suisses, beaucoup plus offensifs que la Russie, les Indoor Red Lions, 16e mondiaux, se firent surprendre à la 5e minute sur une reprise de volée de Manuel Keller qui ouvrit la marque pour les Helvètes.

SUI 1-1 BEL A delicate touch from Maraite draws the scores level #EHI2018 pic.twitter.com/pH85NlYsog — EuroHockey (@eurohockeyorg) 12 janvier 2018

Les hommes d’Alexandre De Chaffoy prirent du temps à trouver la solution, qu’ils trouvèrent à la 10e minute via une déviation de Pilou Maraite. Six minutes plus tard, Maxime Plennevaux, en contre, offrit le 2-1 à Gaëtan Dykmans, score à la mi-temps.

SUI 1-2 BEL Belgium take the lead with a great first time finish from Dykmans #EHI2018 pic.twitter.com/FeO1zuibCd — FIH (@FIH_Hockey) 12 janvier 2018

Les Belges furent plus dominants en deuxième période mais sans parvenir à faire le break.

Samedi (13h30), contre les vice-champions d’Europe autrichiens, les Belges tenteront de faire au moins match nul, ce qu’ils leur permetraient d’éviter l’Allemagne, numéro un mondial, en demi-finales.

Dans le groupe A, l’Allemagne est en effet également assurée du top 4 en menant sa poule avec 6 unités, devant la Tchéquie (3), la Pologne (3) et le Danemark (0).