Un congé de paternité pour les indépendants. Le dossier revient sur la table et le ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, Denis Ducarme (MR), se dit prêt à se battre pour en obtenir un. C’est sans nul doute l’un de ses projets phares pour cette année 2018.

Les pères (et les « co-mères ») peuvent bénéficier d’un congé de naissance (10 jours, dans les 4 mois qui suivent la naissance) sous certaines conditions. L’employeur paie le salaire complet pour les trois premiers jours du congé et la mutualité intervient, à 82 % du salaire brut, pour les sept jours suivants. Ça, c’est pour les salariés…

Et les indépendants ? Et les indépendants ? « Je veux me battre pour qu’ils obtiennent également un congé après la naissance d’un enfant ! », déclare Denis Ducarme. « Ce serait une forme de justice par rapport à la situation des salariés et des fonctionnaires. »

Voici comment le ministre compte faire aboutir ce projet, et les chiffres annoncés.

Voilà donc un projet qui devrait donner le sourire aux indépendants s’il aboutit. Mais n’est pas le seul qui est annoncé pour 2018. Le ministre Ducarme répète qu’il entend bien continuer à améliorer et faciliter leur vie.

