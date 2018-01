… Donald Trump, selon le journaliste Michael Wolff, auteur du livre révélation sur les coulisses de la Maison Blanche, Fire and Fury. L’actuel président des États-Unis serait l’émetteur de ces clichés qui avaient eu le don de rendre la première dame américaine très mal à l’aise. Il n’y a jamais eu aucune information publique concernant la personne qui avait dévoilé ces photos au journal, en raison du « secret des sources. »

Les photos de Melania Trump nue avaient été publiées en juillet 2016, alors que Donald Trump est en course pour la présidentielle américaine. Elles remontent aux anciennes années de mannequinat de la First Lady.

À l’époque de la publication des photos, Melania Trump était « inconsolable. » Elle aurait confronté son mari en lui disant : « Est-ce que c’est ça notre avenir ? Je ne pense pas pouvoir le supporter », aurait-elle déclaré, toujours selon ce journaliste.

Donald Trump, en grand sauveur lui aurait répondu qu’il allait « les attaquer. »

Today's cover: Melania Trump like you've never seen her before https://t.co/wkoDGWTF9g pic.twitter.com/V375rBTUEw