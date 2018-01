Jeanine et Roger ont vécu avec 2 panthères et 1 puma durant de nombreuses années: «Les panthères faisaient partie de notre quotidien»

À Namur, un restaurateur a récemment eu l’idée folle de faire venir une… girafe. À Charleroi, l’histoire rappelle celle de Roger Dupuis et sa compagne, chez qui deux panthères et un puma ont vécu en compagnie du couple durant de nombreuses années. Jeanine Flise, l’épouse du « roi de la nuit » décédé en juin 2010, évoque cette époque avec beaucoup de nostalgie .

Dans le quartier de la Bruyère où elle réside à Marcinelle, Jeanine Flise vit toujours avec des animaux à ses côtés. Mais c’est aujourd’hui un petit chien qui fait partie de son quotidien et plus des fauves comme ce fut le cas pendant des années. L’épouse de l’homme qui a ouvert 24 bâtiments dans le milieu de la nuit à Charleroi entre les années 80 et les années 2000 a accepté de revenir sur les souvenirs de ces animaux pas comme les autres qui ont fait partie de sa vie : deux panthères et un puma.

Roger Dupuis, qui était surnommé le « roi de la nuit » à Charleroi, a d’abord accueilli une première panthère comme son épouse nous l’explique : « C’est un ami qui travaillait dans un cirque qui a proposé à Roger d’accueillir une jeune panthère. Lors de son arrivée, c’était un événement. On a directement fait les aménagements nécessaires mais elle a toujours fait partie de notre vie. Elle se baladait dans la maison et elle venait même dans le lit avec mon mari. »

