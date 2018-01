MR de Charleroi: Maxime Sempo s'en va et… vide tout son sac

Maxime Sempo, vous avez convoqué la presse ce vendredi pour annoncer votre décision de ne plus vous présenter…

J’arrête en effet la politique après seize ans d’engagement, depuis mes 22 printemps. Mon choix, longuement réfléchi, est définitif. Il a été difficile à effectuer, notamment car j’aime défendre les intérêts de Jumet. Mais je ne voyais plus comment concilier une vie professionnelle bien remplie et la politique. Outre mon rôle de conseiller, je suis toujours disponible pour l’une ou l’autre manifestation, je suis administrateur à IGRETEC et à l’ICDI. Par ailleurs, j’ai la chance d’avoir été nommé commissaire du gouvernement chez Infrabel.