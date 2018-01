Élection de Miss Belgique ce samedi soir: les finalistes en voile oriental lors de la danse d'ouverture

La finale de Miss Belgique, c’est pour ce soir 20h45 sur AB3, en direct de La Panne. D’après nos informations, les 30 finalistes vont ouvrir le spectacle avec une chorégraphie sur une danse orientale et elles seront voilées. Bien évidemment, ce ne sera pas dans le style burka. Quand nous avons contacté des finalistes, elles étaient en pleine répétition et la tenue qu’elles porteraient sous leur voile n’était pas encore définitive. Tout au plus apprend-on que ça devrait être quelque chose de court.

Quand on sait qu’AB3 avait souhaité supprimer un des trois passages en bikini, on se demande si le choix d’une danse orientale voilée est judicieux. Est-il une sorte de pied de nez de la part du comité Miss Belgique face à une chaîne devenue, pour lui, peut-être un peu trop prude ? Si c’est ça, ça pourrait être mal interprété. À moins que ce ne soit un clin d’œil à l’Égypte où les finalistes sont allées pour leur voyage préparatoire, en octobre dernier.

