Détention d'armes, envois de messages en Syrie ou Irak: des dysfonctionnements dans la gestion des détenus radicalisés

La gestion de personnes condamnées pour des faits de terrorisme, et de détenus radicalisés, dans les prisons belges, est loin d’être idéale, selon un article du Tijd publié samedi. Selon le journal, qui se base sur des notes des services de sécurité transmises au cabinet du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), des détenus parviennent ainsi à communiquer de manière codée avec leurs familles, le milieu criminel et avec d’autres détenus ou personnes radicalisées en Syrie et en Irak.