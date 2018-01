Françoise Bertieaux (MR) annonce son retrait de la politique locale

Mme Bertieaux, également députée bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne sera donc pas candidate sur la Liste du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) pour les élections communales de 2018.

«Cela fait 30 ans que j’occupe des fonctions politiques au niveau communal, à Etterbeek. C’est une chance. Mais ce sont aussi beaucoup de contraintes. Aujourd’hui, j’ai envie de pouvoir faire autre chose. Je ne voulais pas non plus être candidate à Etterbeek, demander aux habitants de voter pour moi et ne pas siéger», a-t-elle expliqué.