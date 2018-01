La Belgique partage 3-3 avec l'Autriche et affrontera la Pologne en demi-finale de l'Euro Hockey Indoor (Anvers)

Avec son partage 3-3 contre l’Autriche lors de son 3e et dernier match de la phase de poules, la Belgique a conservé sa première place du groupe B de l’Euro de hockey en salle messieurs, samedi midi à la Lotto Arena d’Anvers.

Les Indoor Red Lions, classés au 16e rang mondial, affronteront en demi-finale la Pologne, 5e nation mondiale, qui a terminé à la deuxième place du groupe A. L’autre rencontre du dernier carré mettra aux prises les Autrichiens et la redoutable équipe allemande, championne d’Europe en titre et numéro un mondiale, qui a terminé en tête de l’autre poule.

Avec comme enjeu la possibilité pour les deux équipes d’éviter l’ogre allemand en demi-finale, la partie débutait par une domination autrichienne. Dès les premières minutes, les vice-champions du monde et d’Europe donnaient le ton en monopolisant la balle. Michael Körper ponctuait un cafouillage devant Jeremy Gucassoff, ouvrant le score pour la 2e nation mondiale. Le gardien belge parvenait à deux reprises à garder son équipe dans le match mais ne pouvait intervenir sur le tir de Benjamin Stanzl, doublant l’avance autrichienne à la 9e minute.

Les hommes d’Alexandre De Chaffoy réagissaient quelques secondes plus tard en forçant leur 2e pc de la partie, que Victor Pokorny transformait. L’Autriche en faisait de même 4 minutes plus tard, via Xaver Hasun, mais Thibault Cornillie réduisait à nouveau l’écart dans la foulée au terme d’une belle montée individuelle.

Après la pause, les Belges se montraient bien plus entreprenants, mais ni Maxime Plennevaux, seul devant le gardien Mateusz Szymczyk, ni deux pc mal négociés ne permettait à la Belgique d’égaliser. Il fallait attendre la 32e minute pour voir le 5e pc belge faire mouche, après une belle phase conclue par Nicolas Vandiest (3-3).

Grâce à ce partage, la Belgique, toute nouvellement promue de division B, garde une belle chance d’atteindre la finale continentale. Pour cela, elle sera opposée en demi-finale à la Pologne, dès 18h50. Suivra à 20h15 la deuxième demie entre l’Allemagne et l’Autriche.