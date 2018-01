Double qualification belge en bobsleigh pour les JO d'hiver: Elfje Willemsen et An Vannieuwenhuyse iront à PyeongChang

Avec leur classement à Saint-Mortiz, Elfje Willemsen et An Vannieuwenhuyse participeront aux JO d’hiver de PyeongChang pour défendre les couleurs de la Belgique en bobsleigh

À moins de quatre semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques de PyeongChang (9-25 février), Elfje Willemsen a confirmé sa bonne forme actuelle. Elle a pris la 8e place de la 7e manche de la Coupe du monde de bobsleigh féminin disputée à Saint-Moritz, samedi en Suisse. L’autre Belgian Bullets An Vannieuwenhuyse a dû se contenter de la 19e place.

Willemsen s’était classée 6e la semaine dernière de la 6e manche à Altenberg. Samedi, associée à Shana Vanhaen, elle a terminé 8e et 10e de chaque manche. Elle a concédé 1.65 seconde à l’Américaine Elana Meyers Taylor qui formait un duo avec Lolo Jones, l’ancienne championne du monde d’athlétisme sur 60 m haies. Les Américaines ont réussi un temps cumulé de 2 : 15.27.

Vannieuwenhuyse, qui faisait équipe avec Sophie Vercruyssen, a pris la 18e place dans chaque manche et a terminé à 2 : 43 secondes de Meyers Taylor.

Au classement de la Coupe du monde, la Canadienne Kaillie Humphries, seulement 9e dans les Grisons, reste en tête avec 1.421 points. Elena Meyers Taylor passe de la 3e à la 2e place (1.391) et Mariama Jamanka est désormais 3e (1.346). Willemsen remonte à la 9e place (+2) avec 916 points. Vannieuwenhuyse reste 16e (700).

La 8e manche de la Coupe du monde est programmée samedi prochain (20 janvier) à Köningssee en Allemagne

« Félicitations aux Bullets pour autant de persévérances »

Geert Vanvaerenbergh, l’homme qui a lancé en 2007 le projet de bobsleigh belge, a félicité les Belgian Bullets pour leur double qualification olympique.

« Wooow @BelgianBullets : qualification olympique avec 2 bobs », a écrit sur Twitter Vanvaerenbergh. « Félicitations à toutes les athlètes et à l’encadrement. Déjà tant d’années de persévérance, je me vois encore débuter en 2007. Celui qui connaît le monde de bob réalise les sacrifices et le dévouement qui sont nécessaires dans le froid de l’hiver. »

Wooow @BelgianBullets: Olympische kwalificatie met 2 bobs.

Felicitaties aan alle atleten en begeleiding. Reeds zoveel jaren doorzettingsvermogen, ik zie me nog starten in 2007. Wie de bobwereld kent, beseft wat voor een opofferingen en ‘dedication’ in de koude winter nodig zijn pic.twitter.com/0kb3EqqqWB — Geert Vanvaerenbergh (@geertgitaar) 13 janvier 2018

En 2007, Vanvaerenbergh a porté sur ses épaules le projet belge de bobsleigh. Trois ans plus tard, Willemsen et Eva Willemarck participèrent aux JO d’hiver de Vancouver, où elles se classèrent 14e. En 2014, Willemsen et Hanna Mariën ont terminé 6es aux JO de Sotchi.

Après les Jeux Olympiques de 2014, l’ancienne sprinteuse (médaille d’or aux JO de Pékin 2008 dans le 4X100 m) a pris sa retraite. Aujourd’hui, Mariën est présidente fédérale.

Geert Vanvaerenbergh a aussi passé la main tout comme le coach Rudi Diels. Les Bullets sont aujourd’hui entraînées par Fernando Oliva.