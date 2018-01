Open d'Australie: Goffin veut «essayer d'aller le plus loin possible»

Lors du Media Day, ce samedi à l’Australian Open, les cadors du circuit sont invités à livrer leurs impressions à la veille d’en découdre. Vainqueur de deux tournois ATP l’an dernier, finaliste du Masters et de la Coupe Davis, 7e joueur mondial, David Goffin en fait désormais également partie. Le Liégeois est donc, lui aussi, venu livrer son sentiment. Et il se dit prêt !

« Je me sens en confiance. J’arrive ici avec le meilleur classement de ma carrière. J’ai gagné trois matches en Hopman Cup. Et je me suis bien entraîné cette semaine, avec Federer, Dimitrov ou Alexander Zverev », raconte-t-il. « La préparation a été assez courte, suite à la finale de la Coupe Davis, mais elle s’est bien déroulée. Le plus important, c’est que je suis bien physiquement, que mon genou se porte bien. Tout a été en tout cas fait pour que je sois prêt mardi. »

David Goffin, qui affrontera un qualifié au premier tour, est considéré par de nombreux observateurs comme l’un des joueurs à suivre de très près dans cet Australian Open 2018. Et certains voient même en lui un éventuel candidat à la victoire. Le nº1 belge préfère quant à lui ne pas s’emballer. « Peut-être. Cela dépend du nombre de candidats que l’on prend. Si l’on en prend 20, c’est clair que j’en fais peut-être partie », sourit-il. « Il y a des candidats qui en ont gagné tellement plus que moi, comme Roger et Rafa. Il y a des candidats qui reviennent, comme Djokovic et Wawrinka. Je n’ai jamais dépassé le stade des quarts de finale ici. Je vais essayer d’aller le plus loin possible dans le tournoi. Et j’espère réussir à jouer mon meilleur tennis ».