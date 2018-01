Une des siamoises palestiniennes en état de mort clinique après une opération (photos)

« Haneen est dans un état stable et sur le point de récupérer cinq jours après avoir été séparée » de sa sœur, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La petite Haneen ©Reuters

Sa sœur Farah est, elle, « en état de mort clinique », a-t-il ajouté.

Dr. Abdullah Al-Rabiah, Advisor at the Royal Court and #KSRelief General Supervisor, who is head of medical and surgical team of separation surgery for #Palestinian_Siamese twins Farah and Haneen, affirms the success of the separation surgery of the #Palestinian_Siamese twins. pic.twitter.com/gbsqAd14u4