La police de Liège réclame la démolition de l'ex-dentisterie de Bavière: «Trois morts en six mois, ça suffit!»

Luc Gochel

Le bâtiment de l’ex-dentisterie est à l’abandon depuis que l’hôpital de Bavière a quitté Outremeuse. Et depuis 30 ans, il est devenu le refuge de nombreux toxicomanes et un endroit prisé pour les photographes amoureux des bâtiments en ruine. Mais aujourd’hui, la sécurité et la salubrité sont devenues telles qu’il n’est plus possible d’éviter les drames.