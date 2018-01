Premier League: Chelsea, avec Hazard et Courtois, réalise la mauvaise opération de la journée (vidéos)

Chelsea, à nouveau peu inspiré et tenu en échec par Leicester (0-0) à Stamford Bridge, a manqué l’occasion samedi de prendre ses distances avec ses concurrents pour les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Après ce match nul, les « Blues » reviennent à hauteur de Manchester United (47 pts), mais restent sous la menace de Liverpool (44 pts) et Tottenham (41 pts).

Excepté pour les champions 2017, toutes ces équipes ne comptent que 22 matches. Les « Red Devils » peuvent encore un peu se détacher lundi contre le mal classé Stoke, tandis que Tottenham reçoit Everton en soirée samedi. Ce sera plus compliqué pour les « Reds », qui affrontent les « Citizens », leaders incontestés de la Premier League, dimanche après-midi.

Chelsea sans solution

Chelsea a concédé son deuxième partage consécutif en championnat samedi lors de la 23e journée de Premier League en partageant (0-0) contre Leicester. Avec Thibaut Courtois et Eden Hazard titulaires, les Blues ont souffert face aux Foxes de Claude Puel et ne sont pas parvenus à marquer malgré leur supériorité numérique en fin de match suite à l’exclusion de Benjamin Chilwell (67e).

L'exclusion de Chilwell à la 68e n'aura pas suffit à @Chelsea pour arracher la victoire, 0-0 score final #CHELEI pic.twitter.com/UOJXLgbcyg — VOOsport (@VOOsport) 13 janvier 2018

Un Hazard en difficulté avait alors déjà cédé sa place à Pedro (58e), pour rejoindre Michy Batshuayi sur le banc. Charly Musonda Jr ne figurait pas sur la feuille de match. Sous pression surtout en première période, Chelsea aura pu compter sur un bon Courtois pour garder le zéro derrière.

Watford et Burnley dans le dur

Steven Defour et Burnley, 7è, ont quant à eux enregistré leur sixième match sans victoire en championnat après leur défaite 1-0 à Crystal Palace. Defour a joué toute la rencontre, comme son adversaire du jour Christian Benteke qui a servi Bakary Sako à la 21e minute avant l’exploit individuel du Malien, seul buteur de la rencontre. Trois points qui permettent à Benteke et aux siens de se donner de l’air et de remonter à une 12e place (25 points) inespérée il y a quelques semaines.

Des buts importants pour Crystal Palace et Southampton qui se donnent un peu d'air dans le bas du tableau #CRYBUR #WATSOU pic.twitter.com/IE0LQ8nGPz — VOOsport (@VOOsport) 13 janvier 2018

Christian Kabasele peut lui aussi avoir le sourire. Le défenseur des Diables rouges était en effet de la partie lors de la belle remontée des siens face à Southampton (2-2). Menés 0-2 suite à un doublé de James Ward-Prowse (20e et 44e), les Hornets ont redressé la barre grâce à André Gray (58e) et Abdoulaye Doucoure (90e). Watford est 10e avec 26 points. Dans le onze de base de son équipe lui aussi, Laurent Depoitre a vécu la défaite des siens, 1-4, contre West Ham.

Mark Noble (25e) avait d’abord ouvert le score en faveur des visiteurs, avant l’égalisation de Joe Lolley (40e). Marko Arnautovic (46e) et Manuel Lanzini (56e et 61e) ont finalement permis à West Ham d’assurer sa (précieuse) victoire. Huddersfield est 13e avec 24 points, soit un de moins que son adversaire du jour.

GOOOAAALLL !!

La douceur du jour nous vient des pieds de Joe #Lolley, 25 ans, qui remet #Huddersfield dans le match, 1-1 à la mi-temps ⚽🔥😱 pic.twitter.com/9Im66opjkd — VOOsport (@VOOsport) 13 janvier 2018

Enfin Nacer Chadli, toujours blessé à la cuisse, n’était pas présent lors de la victoire de West Bromwich Albion 2-0 contre Brighton. Trois points qui ne suffisent pas aux Baggies (19e avec 19 points) pour s’extraire de la zone de relégation.