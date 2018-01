Vendredi soir, le cimetière de Montmartre a fermé ses portes au public après l’inhumation très privée de France Gall. Personne n’avait alors pu observer les dizaines de bouquets de fleurs et autres couronnes envoyées par les proches et les anonymes. Les admirateurs de la chanteuse avaient été d’ailleurs été priés, en début de journée, de déposer leurs hommages floraux à l’entrée du cimetière.

Si peu de personnalités du show-biz ont été conviées à ce dernier adieu – on y comptait Matthieu Chedid, Jane Birkin ou encore Carole Bouquet –, certaines se sont tout de même manifestées dans les heures qui ont suivi. Et hier matin, les panneaux de verre entourant le caveau familial Gall-Berger étaient encerclés de fleurs, blanches pour la plupart.

Julien pour « Babou »

Un certain Julien – qu’on imagine Clerc évidemment – a rendu hommage à « Babou », comme il est mentionné sur une banderole. Entre autres attentions de la salle parisienne de l’Olympia ou de fans inconsolables, s’est glissé, devant la sépulture, un cœur de fleurs blanches. Et là, stupeur : la couronne a été adressée à France Gall par « Johnny, Laeticia, Jade et Joy ».

Un ultime hommage – posthume – du taulier à l’une de ses amies inconditionnelles, une « passionnée » disait-il comme lui, qui attire l’attention, intrigue même. Johnny savait peut-être, avant de disparaître un mois plus tôt, sa camarade malade. On imagine évidemment que Laeticia prolonge de cette manière l’amitié partagée avec son défunt époux et la muse de Michel Berger. On espère juste qu’il ne s’agit pas là d’une blague de très, très mauvais goût.

