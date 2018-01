« Déplacement et l’installation de la cellule froide qui quittera le Labrador et le sud du Groenland ce lundi prochain avec des anomalies entre -4 et -13º à 1000-2000m) et qui atteindra l’Europe occidentale en deuxième partie de semaine et le week-end prochain avec des anomalies entre -4 et -10º entre 1000 et 2000m). Conclusion : confirmation d’un temps de plus en plus froid en cours de semaine avec graduellement des chutes de neige à basses altitudes voire même en plaine », écrit le météorologue dans une première publication.

Il précise :

« Avec les conditions qui devraient devenir graduellement plus froides en altitude, la possibilité de chutes de neige augmentera dans le courant de la semaine prochaine sur le relief ardennais. Voici une estimation des précipitations pluvieuses et neigeuses (modèle NEMS4-12km) pour la semaine prochaine et l’accumulation probable de la neige au sol selon les régions.

Voici la fourchette des cumuls de neige probables au-dessus de 400-500m :

Mercredi soir : 5 à 15cm.

Jeudi soir : 10 à 20cm.

Vendredi soir : 15 à 30cm

Samedi soir : 15 à 40cm »