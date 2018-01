«Ne pas laisser notre identité être menacée par des personnes qui remettent en question notre mode de vie» déclare Wouter Beke, le président du CD&V

Belga

« Nous ne permettrons pas que notre identité soit menacée de l’extérieur par des personnes qui remettent en question notre mode de vie. Mais nous ne la laisserons pas non plus l’être de l’intérieur », a déclaré samedi le président du CD&V, Wouter Beke, lors de la présentation des vœux du Nouvel An de son parti.