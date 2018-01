Plus de 130 coursiers de Deliveroo en grève à Bruxelles et à Liège

Belga

Plus de 130 coursiers de Deliveroo sont partis en grève samedi soir à Bruxelles et à Liège pour protester contre la volonté de la direction de l’entreprise de livraison de repas à domicile de faire passer tous les coursiers sous statut indépendant à la fin du mois, ont fait savoir le collectif, organisation autonome de livreurs, et la CNE, qui soutien la mobilisation. Des actions de sensibilisation sont également organisées à Malines, Anvers et Gand, avec le soutien de la FGTB, ainsi qu’à Amsterdam.