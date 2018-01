C’est Angeline Flor Pua, 22 ans, d’Anvers, qui est devenue ce samedi soir, à La Panne, la nouvelle Miss Belgique, devant Zoé Brunet, 17 ans, de Jemeppe-sur-Sambre qui est première dauphine, et Dhenia Covens, 24 ans, de Vremde, élue deuxième dauphine.

Comme chaque année depuis 4 ans, l’élection de Miss Belgique avait lieu au théâtre Plopsa de La Panne. Quelque 30 filles espéraient décrocher la couronne tant convoitée de Miss Belgique 2018 : 12 francophones et 18 néerlandophones. Après trois quarts d’heure de show (chorégraphies et défilé en robes du soir), il était déjà temps de se séparer de 10 filles pour n’en garder que 20. Parmi elles, à peine 6 francophones : Olivia Simmons, de Bruxelles ; Britany Thiry, de Quaregnon ; Zoé Brunet, de Jemeppe-sur-Sambre ; Barbara Bierlier, de Dion-Valmont ; Giovanna Verolla, de Herstal et Julia Griffi, de Tubize.

Les filles ont ensuite dansé en bikini sur le tube « Despacito », accompagnées par quatre danseurs. De quoi mettre une ambiance terrible dans la salle qui était, cette année, comble. Certaines candidates étaient accompagnées par plusieurs dizaines de personnes. Ensuite, il a fallu ne garder que 12 filles dont 4 francophones : Zoé, Barbara, Julia et Britany. Dans le jury, on retrouvait notamment Darline Devos, la présidente du comité Miss Belgique, Laura Beyne, Miss Belgique 2012, Pascal Soetens (« Pascal le grand frère » de l’émission de téléréalité) et Gilles De Bilde, footballeur.

De la nouveauté

Petite nouveauté cette année, probablement pour éviter que certaines filles ne se ridiculisent en répondant aux questions du jury (et ne parlent de la paix dans le monde ou d’une loi contre la guerre), elles ont été invitées, cette année, à choisir une personnalité (chanteuse, femme politique…) et à parler d’elle, tout en répondant à quelques questions posées par les présentateurs, Véronique De Kock et Patrick Ridremont, à propos de cette personnalité.

Un Gérard Lenorman très en forme a ensuite assuré le show, reprenant « Voici les clés » et « La balade des gens heureux » en direct (et non en playback). De quoi conclure la soirée dans une très bonne ambiance, surtout quand il a demandé à la salle de se lever « pour applaudir une grande dame qui est parmi nous, Darline Devos, et que je remercie de m’avoir invité à cette merveilleuse soirée ».

Finalement, au terme d’un spectacle d’un peu plus de deux heures quart, Angeline Flor Pua, 22 ans, d’Anvers, a finalement été sacrée Miss Belgique 2018, devant Zoé Brunet, 17 ans, de Jemeppe-sur-Sambre, première dauphine et Dhenia Covens, 24 ans, de Vremde, deuxième dauphine. D’origine philippine, Angeline est étudiante pour devenir pilote de ligne. Elle est également Miss Anvers.

Photos : Vincent Lorent