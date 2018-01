D3 amateurs: les supporters de la RAAL envahissent le terrain et s'en prennent aux joueurs du RFB

Le ton est monté, des coups se sont échangés. De nombreux fans louviérois se sont alors rués vers le banc visité, où des échauffourées sans nom se sont alors produites. C’est ainsi que Corbeau, le gardien du RFB, s’est pris un coup de poing dans la joue, tandis que Lai s’est ramassé un ensemble de plots sur le nez. Le capitaine était en sang ! Que des supporters passent leur haine de l’adversaire sur leurs homologues d’en face, c’est déjà inadmissible. Mais s’en prendre à des joueurs, cela dépasse carrément l’entendement.

En attendant, ce qui devait être une belle fête du football, un derby entre clubs voisins qui ont toujours entretenu de bonnes relations, a été gâché. La preuve, après la rencontre, une fois le calme revenu au stade Urbain, on ne parlait plus que des débordements ! Vraiment navrant, d’autant que le RFB a livré une prestation « trois étoiles », dont l’issue ne souffre aucune discussion. Triste ! Borains et Louviérois vont à présent se livrer un duel… à distance. Encore heureux !