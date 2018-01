Le 22 mars 2016, deux attentats à la bombe font 14 morts et des centaines de blessés à l’aéroport de Zaventem. Ce jour-là, Angeline Flor Pua est également sur les lieux. Par chance, elle survit : « Je travaillais comme aidante à l’endroit où on scanne les cartes d’embarquement », nous avait-elle expliqué. « « Je travaillais à l’aéroport ce jour-là. J’ai eu de la chance. L’explosion s’est produite tout près de moi, et pourtant je n’ai pas été blessée. J’étais là pour aider les gens à scanner. Quand l’explosion a eu lieu, je ne l’ai pas vue directement mais tous les gens ont commencé à courir vers l’endroit où je me trouvais pour essayer de s’échapper. Je garde toujours en tête l’image de cette maman qui a jeté son bébé de l’autre côté des portiques vitrés, avant qu’ils ne se referment, pour le mettre à l’abri ».

Angeline Flor Pua fait actuellement des études d’aviation.