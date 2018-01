La cérémonie Miss Belgique 2018, rediffusée sur AB3 en Belgique francophone a été marquée par quelques petits couacs, que les internautes n’ont pas manqué de repérer. Parmi eux, le play-back (pas trop crédible) de Dany Brillant, les déclarations de très haut vol des candidates, le choix des artistes venus animer le show, etc. C’était donc inévitable, les internautes se sont moqués gentiment (ou pas) du show sur la twittosphère.

Voici quelques perles piochées sur le réseau social.

Ça fait une heure que je me force à ne pas comparer #MissBelgique et #MissFrance et voilà que la candidate le fait elle même! Une mutinerie? #missbelgium #AB3 Si le monde voit ça on nous dégage de l’union européenne.🙈 pic.twitter.com/haNM5wZvuX