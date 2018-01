Peter Sagan regoûte au succès avant le Tour Down Under

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté dimanche le People’s Choice Classic, un critérium disputé à Adélaïde, en Australie, en prélude au Tour Down Under. Après 22 tours de 2,3 km, le triple champion du monde a devancé au sprint l’Allemand André Greipel (Lotto-Soudal) et l’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), deux anciens vainqueurs. Les Italiens Elia Viviani (Quick-Step Floors) et Simone Consonni (UAE-Team Emirates) complètent le top-cinq.

ICYMI here is confirmation of the results from the @peopleschoiceAU Classic#TDU #peopleschoiceAUclassic pic.twitter.com/1avEWTUrBh — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 14 janvier 2018

Sagan n’avait encore jamais remporté le People’s Choice Classic. Caleb Ewan était le double tenant du titre.

Epreuve du WorldTour, le Tour Down Under débute mardi à Adélaïde. Six étapes sont au programme. Richie Porte s’était imposé l’an passé.