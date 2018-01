« Je voulais défendre mon cousin, Giovanni Ficarra, qui était attaqué et en danger », commente le capitaine des Francs Borains. « Je l’ai agrippé en le forçant à rentrer aux vestiaires, mais l’un des Ultras m’a balancé un paquet de plots au visage. Honnêtement, je pense que ce n’est pas moi qui étais visé, mais le gars a loupé sa cible, mon cousin ». Le médian était ouvert au niveau du nez et son maillot taché de sang. « Je ne suis qu’à moitié étonné. Pour les avoir connus, je savais que les supporters de la RAAL étaient chauds, mais ces scènes ne devraient jamais avoir lieu. J’essaie surtout de retenir notre belle prestation et les trois points qui nous permettent de relancer la course au titre ».