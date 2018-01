D3 amateurs: RFB-RAAL, le club borain compte porter l'affaire en justice

Via un communiqué, la direction des Francs Borains a réagi aux graves incidents qui ont éclaté après la rencontre face à La Louvière :

« Le club du Royal Francs Borains est sous le choc ! Ses joueurs, son staff, ses supporters, ses bénévoles, ses dirigeants : TOUS ont été privé de façon scandaleuse de leur communion collégiale d’après – match pour célébrer une victoire amplement méritée sur le terrain. Ce qui devait être une fête a tourné au cauchemar ! Les responsables en sont des dizaines de supporters émanant de la Tribune réservée aux visiteurs, qui à l’issue de la rencontre, ont commis des faits intolérables : l’envahissement du terrain ; des dégradations de matériel et le plus choquant, des agressions physiques à l’égard de nos supporters, membres du staff et joueurs ! Une bien triste première en Belgique : des supporters qui agressent physiquement les joueurs de l’équipe adverse, en l’occurrence ceux du club concurrent pour la lutte au titre de champion. Une tactique indigne ! Le club du RFB a immédiatement pris contact avec son conseiller juridique afin d’envisager toutes les poursuites utiles conformément au Règlement de l’URBSFA ainsi que sur le plan pénal et civil. Le Club RAAL LA LOUVIERE devra répondre également de sa responsabilité. Pour de tels agissements, la tolérance zéro est de mise ! Le RFB prendra donc en compte tous les éléments concrets et matériels à sa disposition. C’est notre responsabilité et notre devoir de dirigeants d’agir ainsi ».