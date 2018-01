Le bilan des coulées de boue en Californie passe à 20 morts

Le corps sans vie d’une vingtième victime a été découvert à la suite des coulées de boue en Californie, ont indiqué dimanche les autorités régionales. Le corps a été retrouvé samedi soir. Les recherches se poursuivent.

De fortes pluies pendant deux jours d’affilée dans le sud de la Californie ont entraîné des glissements de terrain dans les zones qui avaient été dévastées le mois dernier par le Thomas Fire, le pire jamais enregistré en Californie, aux alentours de la bourgade cossue de Santa Barbara. Ces coulées de boue ont détruit au moins 65 habitations et 462 autres ont été endommagées. Vingt-huit personnes ont été blessées.

Selon les services de secours du comté de Santa Barbara, le nombre de portés disparus pourrait « varier significativement » tandis que les équipes de sauveteurs continuent de fouiller les débris et les bâtiments à la recherche de victimes.

« L’environnement instable continue de présenter un important danger pour les civils et les secouristes » et « les quantités énormes de boue et de débris rendent l’accès et les progrès difficiles », a précisé le comté sur son site internet.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur cette région très vallonnée et dont la végétation a été réduite en cendres par de vastes incendies en décembre ont créé les conditions parfaites pour déclencher des coulées de boue qui ont dévalé les collines de Montecito et d’autres villes du comté de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles.

Outre les morts et blessés, 65 maisons ont été détruites et plus de 450 autres endommagées.